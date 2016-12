foto LaPresse

- La polizia ha arrestato, per tentato omicidio e porto abusivo di arma in concorso con persona non identificata, Giovanni Tuttolomondo, 44 anni, cognato di Libertino Vasile Cozzo, il pescivendolo di 36 anni gambizzato all'alba di venerdì nell'area portuale di Porto Empedocle (Agrigento). Il movente sarebbe da rintracciare in vecchi attriti familiari e professionali, essendo entrambi pescivendoli.