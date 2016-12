Nel liceo di Grosseto lo stipendio si assegna con il sorteggio

foto Afp

- La crisi si fa sentire anche nelle scuole. E così può capitare che un sorteggio decida quali supplenti verranno pagati e quali resteranno a mani vuote. Accade al liceo linguistico Antonio Rosmini di Grosseto per la mensilità di febbraio: per pagare gli 11 docenti sarebbero serviti 12 mila euro, ma il ministero ne ha erogati solo cinquemila, sufficienti per cinque persone. "Le scuole ricevono un budget che molto spesso non è sufficiente", ha detto Alessandro Rapezzi, segretario della Flc-Cgil Toscana. "Questo fa sì che non tutti i precari possano essere pagati. Così qualche scuola, per richiamare l'attenzione sulla propria condizione, sta avanzando l'idea di fare un sorteggio".