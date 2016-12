foto Ap/Lapresse

06:55

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 6:14 in Campania, in provincia di Salerno. Il sisma ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Albanella, Capaccio, Castel San Lorenzo, Cicerale, Felitto, Giugnano, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Roccadaspide e Trentinara. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.