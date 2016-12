Meteo, un altro weekend di nuvole

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

11:39 - Oggi ancora nuvole e un po' di piogge al Centronord ma con tempo in miglioramento a fine giornata, grazie al lento allontanamento della perturbazione numero 2 di aprile. Il tempo rimarrà nuvoloso anche nel fine settimana con l'Italia ancora attraversata dal flusso di umide correnti atlantiche che porteranno poche piogge su parte del Nord e delle Isole.

Le previsioni per oggi - Oggi al mattino bello in Sicilia, nubi altrove: piogge sparse su quasi tutto il Nord, Toscana, Umbria, Marche e zone interne di Abruzzo e Molise, con neve sulle Alpi oltre 1000-1300 metri. Nel pomeriggio ampie schiarite al Sud e Sardegna; ancora piogge su Lombardia, Nordest e zone interne del Centro con neve sulle Alpi oltre 1300-1500 metri. Temperature in calo al Nord, con valori di nuovo inferiori alla norma; punte di 20-23 gradi al Sud e Sicilia. Venti da moderati a forti al Sud, nel Tirreno e nel Ligure.



Le previsioni per il weekend - Sabato prevalenza di tempo bello al Sud, nubi irregolari sul resto d'Italia: piogge sparse sulla Sardegna, pochi scrosci di pioggia su Prealpi, Appennino ligure e Appennino abruzzese. In serata qualche rovescio sulla Sicilia occidentale, nella notte possibili piogge tra Piemonte e Lombardia occidentale. Temperature massime in crescita in gran parte del Nord e regioni tirreniche. Domenica nuvole più o meno compatte su gran parte d'Italia: qualche piovasco nelle zone interne delle Isole e, in mattinata, qualche pioggia tra Piemonte e Lombardia; neve sulle Alpi Centrali e Occidentali oltre 1500 metri. Temperature massime ovunque in calo.