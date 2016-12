Meteo: addio pallido sole, torna già il maltempo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

In arrivo un nuovo graduale peggioramento del tempo a causa della perturbazione numero 2 di aprile che, già nel pomeriggio, farà piovere al Nordovest, su Toscana ed Emilia occidentale, con piogge che poi tra sera e notte si estenderanno a gran parte del Centronord. Domani la stessa perturbazione porterà ancora piogge sparse al Nord e sul medio Tirreno, mentre il fine settimana sarà caratterizzato da tempo discreto.

Oggi prevalenza di tempo bello al Sud e regioni centrali adriatiche, nuvole altrove: già dal mattino prime piogge su Piemonte, Liguria e Sardegna, poi nel pomeriggio piogge sparse al Nordovest, Emilia occidentale, Toscana e Sardegna con nevicate sulle Alpi oltre 1000-1400 metri; fra sera e notte la pioggia si estenderà a tutto il Nord, gran parte del Centro, Puglia e Calabria. Temperature massime in calo al Nordovest, in crescita nel resto del Paese. Venti meridionali o di Scirocco, intensi sui mari di ponente.



Il fine settimana sarà caratterizzato da tempo tutto sommato discreto con alternanza di nubi e sole in gran parte del Paese. Sabato avremo piogge significative soltanto sulla Sardegna. Tra la notte di sabato e la giornata di domenica qualche pioggia al Nordovest, possibili brevi piovaschi sulle Isole.



Nel prossimo fine settimana registreremo temperature massime in generale miti su tutto il Paese. In particolare, nella giornata di sabato i valori oscilleranno tra 13 e 18 gradi al Nord, tra 14 e 18 gradi nelle regioni centrali, tra 16 e 23 gradi al Sud e nelle Isole. Domenica farà un po' più fresco al Nord per l'afflusso di venti da Est.