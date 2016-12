- La casa di Smeralda è sempre stata un ospedale. Da quando, 25 mesi fa, la piccola ha visto la luce insieme al fratello gemello le infermiere e i camici bianchi sono stati il suo unico mondo. Durante le manovre per farla nascere con un parto naturale il suo cervello ha subito gravissimi danni che si stanno cercando di curare con le cellule staminali. Una terapia difficile che assomiglia a un percorso a ostacoli, come ha raccontato a Tgcom24 il padre Giuseppe Camiolo. Dopo le proteste e lo sblocco della terapia (la scorsa settimana a Brescia è stata somministrata alla bimba la quarta infusione). Il volo di Stato che doveva riportarla nella sua Catania è stato rinviato. Motivo? Il suo caso è stato considerato "non urgente".

La piccola quindi resta lì, nell'ospedale di Brescia, intubata. "Il primario di rianimazione ha detto che saremmo partiti per Catania oggi", racconta a Tgcom24 il papà Giuseppe. "Poi è arrivato lo stop da Roma: il volo assistito non era considerato urgente. Ci è stato detto che potremo tornare domani, ma non è sicuro".

Nulla è sicuro nella vita della famiglia Camiolo. Una situazione simile a quella di un limbo in cui tutto resta in sospeso. "La prima infusione di staminali risale al gennaio 2012", ricorda Giuseppe mentre in sottofondo il 'bip' dell'elettrocardiogramma ricorda che Smeralda è lì accanto a lui. "Poi ad aprile la Procura di Torino ha bloccato la terapia che non ha più seguito il suo iter naturale: la quarta infusione di staminali è stata somministrata solo martedì scorso anche se era prevista mesi fa".

La terapia va a rilento ma i risultati sembrano esserci. "Nel febbraio 2012 a Catania Smeralda ha respirato da sola per tre giorni, senza l'aiuto di una macchina", ricorda il padre. "La mia Smeraldina è una vera guerriera".

Giuseppe racconta anche l'incontro avvenuto due settimane fa con la famiglia di un bambino gravemente malato. "I genitori sono venuti a conoscenza della nostra storia e ci hanno contattato. Smeralda ha donato al piccolo di due anni una fiala delle sue cellule espanse mesenchimali e ora la sua situazione è migliorata".

I progressi ci sono ma le difficoltà sono tante. Eppure Giuseppe non ha mai pensato di cercare aiuto all'estero. "Si tratterebbe di un viaggio della speranza fuori dall'Europa che Smeralda potrebbe non sopportare. E comunque io credo nelle istituzioni italiane: il prossimo 11 aprile una delegazione di famigliari che lotta per permettere l'uso delle cellule staminali porterà in Senato una petizione".