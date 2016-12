Meteo: primavera? No, in arrivo nuove piogge

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 10:09 - Oggi il maltempo concederà una parziale tregua, con poche piogge concentrate più che altro sulle regioni meridionali. Domani però nuovo graduale peggioramento del tempo per l'arrivo della perturbazione numero 2 di aprile, la quale già nel pomeriggio farà piovere al Nordovest, Toscana e Sardegna. Le piogge tra sera e notte si estenderanno a gran parte del Centronord.

Venerdì la stessa perturbazione porterà ancora piogge sparse al Nord e Medio Tirreno mentre il fine settimana sarà caratterizzato da un moderato miglioramento del tempo, con alternanza fra sole e nuvole e poche piogge confinate più che altro al Nord e Isole.



Oggi cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso su regioni centrali adriatiche e Sud Peninsulare: al mattino qualche pioggia su Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Salento e Calabria; nel pomeriggio isolati piovaschi su zone interne dell’Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria Tirrenica. Un po' di nuvole anche al Nordest, regioni centrali tirreniche e Isole, ma alternate a momenti soleggiati e in generale senza piogge; prevalenza di cielo sereno invece al Nordovest. Temperature massime in crescita al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese. Ventoso al Sud e Isole per venti occidentali o di Maestrale.



Giovedì prevalenza di tempo bello al Sud e regioni centrali adriatiche, nuvole altrove: già dal mattino prime piogge su Piemonte, Liguria e Sardegna, poi nel pomeriggio la perturbazione numero 2 di aprile porta piogge sparse al Nordovest, Emilia Occidentale, Toscana e Sardegna con nevicate sulle Alpi oltre 1300-1500 metri; fra sera e notte la pioggia si estenderà a tutto il Nord, gran parte del Centro, Puglia e Calabria. Temperature massime in calo al Nordovest, in crescita nel resto del Paese per effetto dei venti di Scirocco, che saranno intensi sui mari di Ponente.



Tendenza weekend - Il fine settimana sarà nel complesso discreto con tempo stabile in gran parte del Paese. Qualche debole pioggia potrebbe interessare il Nord nelle zone alpine e prealpine. Domenica, invece, il Sud vedrà qualche nuvola in più e qualche locale piovasco interesserà le Isole. Le temperature saranno ovunque miti. Farà più fresco al Nord per l’afflusso di venti da est.