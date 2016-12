La primavera si fa attendere, tempo variabile

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:03 - Si è aperta un'altra settimana caratterizzata da tempo instabile, con il passaggio di alcune perturbazioni alternate a fasi di bel tempo. Le temperature oscilleranno fra valori normali per il periodo e valori di qualche grado al di sotto delle medie stagionali, specie al Nord. La perturbazione numero 1 di aprile, che ha raggiunto ieri l’Italia, porterà oggi i rovesci più intensi su Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sardegna. - Si è aperta un'altra settimana caratterizzata dacon il passaggio di alcune. Le temperature oscilleranno fraspecie al Nord. La, che ha raggiunto ieri l’Italia, porterà oggi i

Oggi parziali schiarite, piogge al centro e ad est - Oggi si prevedono parziali schiarite solo in alto Piemonte, Alto Adige, Molise e, dal pomeriggio, su bassa Calabria e Sicilia. Nubi nel resto dell’Italia con piogge e rovesci in Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, regioni centrali, Campania, Salento e alta Calabria; deboli nevicate sui rilievi friulani a 700 metri. Al mattino qualche pioggia anche in Liguria, Venezie e forti temporali su Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature in lieve rialzo al Nordovest, stabili altrove.



La giornata sarà nel complesso ventosa. In mattinata i venti di Bora, che soffiano con forte intensità su tutto l’alto Adriatico, sferzano Trieste con raffiche fino a 80 chilometri all'ora. Intensi venti di Tramontana sul Ligure e Maestrale in Sardegna. Sulle regioni del basso Tirreno soffia invece il Libeccio.



Ancora in mattinata, le precipitazioni più intense interesseranno Calabria nord-orientale e Salento, mentre nel pomeriggio riguarderanno le zone interne del Centro, il Lazio e la Campania. Tra la sera e la notte le piogge più abbondanti si sposteranno su Campania e Calabria tirrenica. Nell’arco della giornata, in queste zone, gli accumuli di pioggia potranno raggiungere i 35-40 millimetri.



Settimana di tempo instabile - La settimana sarà di nuovo nel segno del tempo instabile. Sulla nostra Penisola continueranno infatti a scivolare umide correnti atlantiche: si alterneranno così giornate soleggiate e giornate più umide e piovose. In particolare, tra giovedì e venerdì arriverà la perturbazione numero 2 di aprile, che porterà piogge in gran parte del Centronord.