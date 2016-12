Papa: da sacramenti rinnovamento società

foto Reuters 18:59 - Papa Francesco, primo Papa a scendere negli scavi della Necropoli vaticana, questo pomeriggio si è avvicinato all'antica tomba di San Pietro, presso la quale "ha sostato in preghiera silenziosa, in raccoglimento profondo e commosso". Lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. La visita si è conclusa nelle Grotte vaticane, rendendo omaggio alle tombe dei Papi del secolo scorso. - Papa Francesco, primo Papa a scendere negli scavi della Necropoli vaticana, questo pomeriggio si è avvicinato all'antica tomba di San Pietro, presso la quale "ha sostato in preghiera silenziosa, in raccoglimento profondo e commosso". Lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. La visita si è conclusa nelle Grotte vaticane, rendendo omaggio alle tombe dei Papi del secolo scorso.

"La fede va espressa nei comportamenti reali - In mattinata, il Pontefice è intervenuto alla recita del Regina Coeli da Piazza San Pietro esortando i fedeli ad "esprimere nella vita il sacramento che abbiamo ricevuto". "Cristo ha vinto il male in modo pieno e definitivo, ma spetta a noi, agli uomini di ogni tempo, accogliere questa vittoria nella nostra vita e nelle realtà concrete della storia e della società", ha aggiunto il Papa. Il Battesimo e l'Eucaristia devono, ha sottolineato "tradursi in atteggiamenti, comportamenti, gesti, scelte".



"Sacramento rinnovamento società" "La grazia contenuta nei Sacramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme per l'esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni sociali", ha anche affermato papa Francesco evidenziando, tuttavia, che "tutto passa attraverso il cuore umano". "Il Mistero pasquale - ha anche auspicato - possa operare profondamente in noi e in questo nostro tempo, perché l'odio lasci il posto all'amore, la menzogna alla verità, la vendetta al perdono, la tristezza alla gioia". Senza dimenticare chi soffre e tutte le situazioni più bisognose di fiducia e di speranza, il Papa si è poi congedato rinnovando gli auguri con il suo consueto tono familiare: "Buona Pasqua a tutti e buon pranzo!".