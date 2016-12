"Amanda non torna, è improcessabile"

foto LaPresse 12:54 - Il processo d'appello-bis sull'omicidio di Meredith Kercher non toccherà in alcun modo il futuro di Amanda Knox. Ne è sicura Anne Bremner, la legale americana della studentessa, tornata imputata insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito dopo l'annullamento del precedente dibattimento da parte della Cassazione. "In America, la sentenza sarà irrilevante - ha detto la Bremner - qui non si può essere processati due volte per la stessa accusa", - Il processo d'appello-bis sull'omicidio di Meredith Kercher non toccherà in alcun modo il futuro di Amanda Knox. Ne è sicura Anne Bremner, la legale americana della studentessa, tornata imputata insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito dopo l'annullamento del precedente dibattimento da parte della Cassazione. "In America, la sentenza sarà irrilevante - ha detto la Bremner - qui non si può essere processati due volte per la stessa accusa",

L'eventuale estradizione della Knox, insomma, sarebbe certamente rifiutata dagli Stati Uniti per questioni di leggi fondamentali: "Se in Italia venisse fatta questa richiesta - continua ancora la Bremner - non ci sarebbe nessun giudice, con l'unica eccezione del Dipartimento di Stato, che permetterebbe l'estradizione di Amanda. Riconsegnarla agli italiani sarebbe semplicemente incostituzionale. Non è mai successo in precedenza che un cittadino della Confederazione sia stato lasciato partire per una carcerazione in un altro paese dopo essere stato assolto per un crimine. Può succedere in Italia. Qui no"