foto Meteo.it Correlati Meteo, tempo incerto per Pasquetta 09:37 - Nella mattinata di oggi tempo in prevalenza bello al Sud, regioni centrali adriatiche e Alpi Centro-Orientali. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove, con piogge sparse sulla Sardegna e qualche piovasco anche in Liguria. Nel pomeriggio nuvole su gran parte d’Italia: piogge sparse su Basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Sardegna. Qualche fiocco di neve sulle Alpi Occidentali oltre 700 metri. - Nella mattinata di oggi tempo in prevalenza bello al Sud, regioni centrali adriatiche e Alpi Centro-Orientali. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove, con piogge sparse sulla Sardegna e qualche piovasco anche in Liguria. Nel pomeriggio nuvole su gran parte d’Italia: piogge sparse su Basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Sardegna. Qualche fiocco di neve sulle Alpi Occidentali oltre 700 metri.

In serata piogge isolate su Piemonte e Liguria, precipitazioni più diffuse su tutto il Centro, Campania, Calabria e Isole. Nella notte rovesci e temporali, localmente anche forti, su Sicilia, Calabria e Golfo di Taranto.



Temperature massime in calo al Nord e Sardegna, in generale stazionarie o in lieve aumento nel resto d'Italia. Ventoso per venti dai quadranti meridionali su Ionio e mari di ponente.



Pericolo valanghe su gran parte dell'arco alpino - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di oggi (lunedì 1° aprile) il rischio sarà di grado 3 ("marcato") su gran parte dell'arco alpino. Si raccomanda dunque di prestare la massima attenzione, specialmente nel praticare attività di fuoripista o di sci alpinismo.



Le previsioni meteo per domani, martedì 2 aprile - Martedì nuvole su gran parte dell'Italia: piogge deboli e isolate su Triveneto, Emilia Romagna. Piogge sparse con possibili rovesci su Marche, Umbria, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna. In mattinata, possibili temporali, localmente anche forti, su Calabria e Salento. Temperature massime in aumento su Alpi e al Nordovest, in calo su Emilia Romagna e Marche; valori per lo più stazionari altrove.



La tendenza per la prima settimana di aprile - La settimana appena iniziata si conferma nuovamente all'insegna del tempo instabile. Sulla nostra Penisola continueranno infatti a scivolare umide correnti atlantiche: si alterneranno così giornate soleggiate a giornate più umide e piovose. In particolare, giovedì arriverà la perturbazione n. 2 di aprile che porterà piogge in gran parte del Centronord.