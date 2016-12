Oristano, 24enne dilaniata da 2 cani: in coma

foto Ansa 16:53 - E' stata aggredita dai suoi due cani di razza corsa, che l'hanno dilaniata riducendola in condizioni gravissime. Il terribile incidente è accaduto a una 24enne di Oristano, che è stata trasferita d'urgenza nell'Ospedale Marino di Cagliari, dove non si è ancora risvegliata dal coma. La giovane gestisce un chiosco bar nella borgata marina della località, dove è avvenuta l'aggressione. Uno dei due cani è stato trovato e abbattuto. - E' stata aggredita dai suoi due cani di razza corsa, che l'hanno dilaniata riducendola in condizioni gravissime. Il terribile incidente è accaduto a una 24enne di Oristano, che è stata trasferita d'urgenza nell'Ospedale Marino di Cagliari, dove non si è ancora risvegliata dal coma. La giovane gestisce un chiosco bar nella borgata marina della località, dove è avvenuta l'aggressione. Uno dei due cani è stato trovato e abbattuto.

La giovane aggredita, Valentina Meloni, è di San Vero Milis, come scrive "L'Unione sarda". Il fatto è avvenuto senza testimoni poco dopo le 19:30 sulla spiaggia della borgata di Sa Rocca Tunda. Dopo l'aggressione i due cani, di razza corsa, sono fuggiti: uno è stato rintracciato questa mattina dai carabinieri di San Vero che sono stati costretti ad abbatterlo per evitare di essere aggrediti.



La giovane è stata trovata in stato di incoscienza circa un'ora dopo l'incidente da due giovani che erano scesi in spiaggia per sistemare le canne da pesca. Dopo i primi soccorsi, è stata portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino di Oristano e da qui durante la notte trasferita d'urgenza al Marino di Cagliari.