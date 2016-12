foto Ansa

12:18

- "Buona Pasqua". Così Papa Francesco comincia il suo messaggio di Pasqua, in Piazza San Pietro a Roma, chiedendo pace per il mondo intero. "Che gioia - continua - annunciarvi che Gesù è risorto". Papa Francesco invoca quindi pace per il Medio Oriente, "in particolare tra Israeliani e Palestinesi", per l'Iraq, "perché cessi definitivamente ogni violenza", e "per l'amata Siria". E ancora, per l'Africa e per le due Coree.