Papa Bergoglio ha mandato il suo messaggio pasquale subito prima della benedizione Urbi et orbi, parlando al mondo dalla loggia centrale di San Pietro. Con il Papa, che indossava la talare bianca, senza la mozzetta, c'erano il cardinale protodiacono Jean-Louis Tauran e l'arciprete di San Pietro cardinal Angelo Comastri.



Bergoglio ha pronunciato gli auguri di Buona Pasqua solamente in lingua italiana e non, come avveniva in passato, nelle altre lingue straniere.



Il messaggio: "Non si attacchino vita e famiglia" - Dopo aver augurato a tutti "Buona Pasqua", il Santo Padre ha detto: "Domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero". Il Papa ha poi detto no alle minacce alla vita umana e alla famiglia, alla tratta di persone, al narcotraffico, allo sfruttamento iniquo delle risorse naturali, invitando a essere "custodi responsabili del creato".



Forte denuncia contro la tratta di persone - "Pace a tutto il mondo - ha detto poi -, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo ventunesimo secolo".



"Pace a tutto il mondo - ha proseguito -, dilaniato dalla violenza legata al narcotraffico e dallo sfruttamento iniquo delle risorse naturali!. Pace a questa nostra Terra! Gesù risorto porti conforto a chi è vittima delle calamità naturali e ci renda custodi responsabili del creato".



"Con la Pasqua passiamo dalla schiavitù del male alla libertà del bene" - "Ecco che cos'è la Pasqua: è l'esodo, il passaggio dell'uomo dalla schiavitù del peccato, del male alla libertà dell'amore, del bene", ha detto ancora Papa Francesco. "Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno".



L'appello alla pace nel mondo - Insistendo particolarmente sul bisogno di pace per il mondo, ha invocato concordia per il Medio Oriente, "in particolare tra Israeliani e Palestinesi" perché "riprendano con coraggio e disponibilità i negoziati". Quindi in Iraq, "perché cessi definitivamente ogni violenza", e "per l'amata Siria, per la sua popolazione ferita dal conflitto e per i numerosi profughi, che attendono aiuto e consolazione".



"Sia pace in Asia, soprattutto nella Penisola coreana, perché si superino le divergenze e maturi un rinnovato spirito di riconciliazione", ha invocato ancora Papa Francesco, con riferimento alle minacce di guerra tra Corea del Nord e del Sud.



Bergoglio non ha dimenticato l'Africa, "ancora teatro di sanguinosi conflitti", come in Mali, nella Repubblica Democratica del Congo o in quella Centrafricana. E ancora, per la Nigeria ha auspicato la fine degli attentati terroristici e dei sequestri di persone, anche bambini. Il riferimento del Pontefice, pur senza citandolo esplicitamente, è anche al sequestro, avvenuto un mese fa e ancora in corso, di una famiglia francese con quattro bambini, rapita in Camerun e poi portata in Nigeria. "Pace nell'est della Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica Centroafricana - ha aggiunto papa Bergoglio -, dove in molti sono costretti a lasciare le proprie case e vivono ancora nella paura".



La "passeggiata" tra la gente" - Al termine della messa, grande emozione e urla di gioia tra la folla, assiepata intorno alla "campagnola" scoperta sulla quale il Papa ha fatto il suo giro di auguri tra i fedeli, salutando e benedicendo. Particolarmente toccante la scena in cui il Santo Padre si è soffermato con alcuni giovani disabili, salutandoli e accarezzandoli.



Durante il giro di Piazza San Pietro al termine della messa pasquale, Francesco ha ricevuto da alcuni tifosi argentini la maglia del club San Lorenzo, la sua squadra di calcio preferita. Applauditissimo dalla folla, il Pontefice ha mostrato la maglia con i colori rosso e blu e la scritta sul retro "Bergoglio".



In apertura di celebrazione c'era stato il Rito del "Resurrexit", che consiste nell'apertura dell'immagine del Risorto. Si tratta di un'icona realizzata prestando la debita attenzione al prototipo medievale. La nuova icona, come quella antica, è costituita dall'immagine dipinta del Salvatore, seduto in trono, con due sportelli laterali.



Twitter: "Accetta Gesù Risorto" - Questa mattina Papa Francesco aveva lanciato un messaggio su Twitter, ribadendo i concetti già espressi ieri nella Veglia: "Accetta Gesù Risorto nella tua vita. Anche se sei stato lontano, fai un piccolo passo verso di Lui: ti sta aspettando a braccia aperte".