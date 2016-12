Meteo, Pasqua con sole e vento

foto Meteo.it 09:12 - L’intensa perturbazione che sta attraversando il nostro Paese, la n. 12 di marzo, insisterà oggi soprattutto al Nordest, regioni centrali e Campania. Al suo seguito ci sarà una breve tregua caratterizzata da schiarite e clima gradevole, nonostante un po' di vento, soprattutto al Nordovest e in Sardegna. Lunedì, dopo un discreto inizio di giornata, assisteremo a un nuovo graduale peggioramento. - L’intensa perturbazione che sta attraversando il nostro Paese, la n. 12 di marzo, insisterà oggi soprattutto al Nordest, regioni centrali e Campania. Al suo seguito ci sarà una breve tregua caratterizzata da schiarite e clima gradevole, nonostante un po' di vento, soprattutto al Nordovest e in Sardegna. Lunedì, dopo un discreto inizio di giornata, assisteremo a un nuovo graduale peggioramento.

Si partirà dalle regioni più occidentali, segno dell’imminente arrivo della prima perturbazione di aprile che entro sera raggiungerà gran parte dell’Italia.



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA 31 MARZO, PASQUA)



Dopo un inizio di giornata con nebbie anche fitte sulla pianura lombarda, oggi avremo ampie schiarite al Nordovest grazie ai venti di Foehn che, nel pomeriggio, determineranno un sensibile rialzo termico. Poche nubi anche su coste toscane, Sardegna, Sicilia, Puglia e versanti ionici. Maggiore nuvolosità nelle altre zone, con piogge e rovesci su Triveneto, zone interne del Centro e, più isolati, fin sulle coste di Marche, Campania e sul Cosentino. Quota neve intorno a 700-900 metri sui rilievi del Nordest. In serata si attenuano le piogge, ma saranno possibili dei brevi rovesci tra Lombardia e Veneto. Temperature massime non oltre i 12-13 gradi al Nordest, punte di 15-17 gradi invece al Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna, fino a 18-20 gradi al Sud. Venti intensi occidentali, specie al Centrosud dove i mari saranno molto mossi o agitati.



OGGI INTENSI VENTI OCCIDENTALI AL CENTROSUD; FOEHN AL NORDOVEST



Oggi soffieranno intensi venti occidentali al Centrosud, con raffiche fino a 60-80 km/h in Sardegna e sul medio-basso Tirreno. Venti, a tratti anche forti, nelle vallate alpine, nelle zone pedemontane del Nordovest e sull’alto Adriatico. Al Nordovest soffieranno venti di Foehn che, entro il pomeriggio, faranno aumentare notevolmente le temperature.



PREVISIONE PER DOMANI (LUNEDI’ 1° APRILE, PASQUETTA)



Al mattino piogge in Sardegna, nubi sparse nel resto dell’Italia, con più spazi di sereno al Nordest e al Sud peninsulare. Nubi in aumento nel pomeriggio, con piogge anche in Liguria e regioni tirreniche, ma in graduale estensione entro sera anche al resto del Nordovest, Emilia Romagna, regioni centrali e Sicilia. Temperature massime nuovamente in calo al Nordovest, senza grandi variazioni altrove. Venti meridionali, più intensi su Isole e Tirreno centrale.