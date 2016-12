foto Ansa

07:37

- Stamattina in Vaticano papa Francesco celebra la messa di Pasqua e impartisce la benedizione Urbi et orbi. Il cardinal Bagnasco celebra nella cattedrale di San Lorenzo a Genova. Messa del cardinal Caffara nel carcere di Dozza e nella cattedrale di San Pietro a Bologna. La Boldrini sarà alla Mensa del povero di Ancona. Non chiudetevi alla novità, ha chiesto ieri papa Bergoglio.