Il ricordo degli amici del Califfo su Twitter

foto Twitter

22:48

- La morte del Califfo commuove gli utenti di Twitter che nei 140 caratteri ricordano l'amatissimo cantautore della borgata. "Non c'era bisogno che morisse per definirlo come ho sempre fatto: il poeta di Roma. Addio amico, addio Franco", scrive Giuliano Sangiorgi dei Negramaro". E ancora. "Fa male non dirsi l'ultimo ciao", aggiungono i Negramaro che postano anche il video di Minuetto, capolavoro scritto da Califano per Mia Martini.