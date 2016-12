foto Da video

- "Questo volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e donne feriti da una vita non rispettosa della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i più deboli". Lo dice il Papa nel videomessaggio per l'ostensione della Sindone, aggiungendo però che esso "comunica una grande pace" invita a "non perdere la speranza".