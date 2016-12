foto LaPresse

12:26

- Controlli dei carabinieri e dei Nas, in prossimità delle vacanze pasquali, in Campania e in Veneto. A Padova tre tonnellate di latte intero in polvere tedesco, destinato alle industrie alimentari, sono state sequestrate nel magazzino di un'azienda. Mentre ben 50 chilogrammi di carne suina ed oltre due kg di carne di pollo scaduta, ma comunque in vendita, scoperti in un supermercato di Massa Lubrense (Napoli).