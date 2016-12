foto Da video

- "I cristiani devono rispondere al male con il bene, prendendo su di sé la Croce, come Gesù". Lo ha detto Papa Francesco parlando ai fedeli al termine della via Crucis al Colosseo. "A volte - ha aggiunto - ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta è la Croce di Cristo: una Parola che è amore, misericordia, perdono".