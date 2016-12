Aldrovandi, Ferrara in piazza per Federico

foto Ansa Correlati Gli amici di Federico in piazza 19:55 - "Sono meravigliata e allibita, è molto bello. Questa solidarietà è grandiosa, è enorme". Così Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, ha commentato la manifestazione che si sta svolgendo in piazza Savonarola, a Ferrara, dopo il presidio del Coisp di due giorni fa. "La piazza è piena. Questa solidarietà non è per me, è per Federico e per chi gli vuole bene, per questa città", ha aggiunto. - "Sono meravigliata e allibita, è molto bello. Questa solidarietà è grandiosa, è enorme". Così Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, ha commentato la manifestazione che si sta svolgendo in piazza Savonarola, a Ferrara, dopo il presidio del Coisp di due giorni fa. "La piazza è piena. Questa solidarietà non è per me, è per Federico e per chi gli vuole bene, per questa città", ha aggiunto.

Il padre: "Poliziotti condannati presto liberi. Via la divisa" - "Quei signori tra poco torneranno liberi, però quella divisa va tolta". Sono le parole di Lino Aldrovandi, padre di Federico, parlando alla folla davanti al Castello di Ferrara, riferendosi ai poliziotti condannati per l'omicidio del figlio. Poi, alludendo ai militanti dei Coisp, il sindacato di polizia, che hanno fatto un sit-in di solidarietà ai colleghi condannati nel caso dell'omicidio del figlio, l'homo ha proseguito: "Il ministro Cancellieri ha detto che non rappresentano la polizia, mi auguro che lo dimostri. Ai poliziotti tendo la mano, non agli assassini, che disonorano quella divisa", ha concluso.