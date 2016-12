A Pasqua e Pasquetta il meteo fa i capricci

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La Pasqua 2013 sarà all'insegna del tempo variabile. Oggi temporaneo parziale miglioramento del tempo prima dell'arrivo della perturbazione numero 12 di marzo, che sabato porterà piogge su gran parte d'Italia, più intense e diffuse al Centronord, con nuove nevicate sulle Alpi ma solo a quote piuttosto alte. Dopo il passaggio dell'ennesima perturbazione il tempo rimarrà piuttosto instabile anche a Pasqua e Pasquetta.

Sabato 30 marzo - Condizioni di maltempo con piogge forti e temporali che andranno a interessare molte zone del Centronord, Campania e Sardegna. Le zone più critiche, con i fenomeni più abbondanti, saranno quelle fra Liguria, Nordest, regioni tirreniche e Sardegna. Sul resto del Sud piogge meno probabili e qualche schiarita in più. Quota neve sulle Alpi intorno a 1000 metri a ovest, 1300-1500 metri nel settore centro-orientale; in serata tendenza ad abbassamento della quota sui rilievi del Nordest. Temperature stazionarie o in leggero calo: massime ancora sotto la media al Nord, punte intorno ai 20 gradi su medio Adriatico e Sud. Ventoso soprattutto al Centrosud.



Domenica 31 marzo - Soleggiato al Nordovest, Isole e gran parte del Sud eccetto in Campania. Cielo ancora nuvoloso nelle altre regioni con piogge sparse, ma in via di esaurimento a partire dalle zone tirreniche dove tornerà qualche schiarita nella seconda parte del giorno. Temperature in deciso rialzo al Nordovest con punte fino a 16-17 gradi, stazionarie o in lieve calo altrove, ma ancora vicine ai 20 gradi su medio Adriatico e Sud grazie ai forti venti di Libeccio.



Lunedì 1° aprile - In mattinata tempo in generale discreto. La perturbazione n. 1 di aprile porterà le prime piogge sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera il peggioramento si estenderà alle regioni centrali tirreniche, alla Campania e alla Sicilia. Le temperature calano al Nord, con diminuzione più sensibile al Nordovest.