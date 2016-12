foto LaPresse

- Per Anna Maria Cancellieri, "non vale nemmeno la pena soffermarsi" sulla richiesta delle sue dimissioni avanzata dal Coisp dopo le polemiche seguite al sit-in di solidarietà agli agenti accusati di aver ucciso Federico Aldrovandi. Lo ha detto lo stesso ministro, sottolineando che "sono parole in libertà". "Bisogna lavorare perché le mele marce vadano via - ha quindi spiegato la Cancellieri -, ma la polizia è un corpo sano".