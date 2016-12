Appalti Enav, otto mesi di condanna a Milanese

foto LaPresse 13:39 - L'ex parlamentare del Pdl, Marco Milanese, è stato condannato a 8 mesi di reclusione dal giudice monocratico di Roma nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Enav. Milanese, già consigliere politico del ministro Tremonti, era accusato di finanziamento illecito ad un singolo parlamentare per la vicenda della compravendita di un suo yacht. La pena è stata sospesa. - L'ex parlamentare del Pdl, Marco Milanese, è stato condannato a 8 mesi di reclusione dal giudice monocratico di Roma nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Enav. Milanese, già consigliere politico del ministro Tremonti, era accusato di finanziamento illecito ad un singolo parlamentare per la vicenda della compravendita di un suo yacht. La pena è stata sospesa.

Nei confronti di Milanese il pm Paolo Ielo aveva sollecitato una condanna ad 1 anno. Il procedimento riguarda il filone dell'inchiesta sugli appalti dell'Enav relativo alla vendita a Eurotec di una barca da 15 metri, un Dolphin 64 della Mochi Craft acquistato in leasing (20mila euro al mese) proprio da Milanese.



Secondo l'accusa, la vendita dell'imbarcazione, a un prezzo maggiorato rispetto al suo valore, sarebbe stata la contropartita richiesta dal senatore per la nomina, decisa dal cda di Enav su suo input, dell'ex consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo, Fabrizio Testa, a presidente di Technosky.



Nella stessa udienza il giudice ha ratificato i patteggiamenti per Testa (un mese in continuazione con la sentenza ad un anno di reclusione del gennaio scorso) e per l'ex consulente esterno di Finmeccanica, Lorenzo Cola (3 mesi).



La difesa: "Subito appello" - "Impugneremo in appello questa sentenza". E' l'unico commento che l'avvocato Bruno Larosa, difensore dell'ex parlamentare Marco Milanese, ha rilasciato dopo la sentenza. Milanese era presente in aula ma non ha voluto commentare quanto deciso dal giudice monocratico.