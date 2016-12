Papa: "Andate nelle periferie, aprite le chiese"

foto Reuters Correlati Folla in San Pietro

Pronto il nuovo appartamento del Papa, ma per ora resta vuoto 16:07 - Il Papa nella sua prima udienza generale ribadisce l'invito ad andare nelle periferie per l'evangelizzazione. "Fa pena - ha detto - vedere tante parrocchie chiuse, bisogna uscire, andare incontro agli altri per portare la luce e la gioia della fede". "Faccio appello - ha poi aggiunto Francesco parlando di quanto sta accadendo nella Repubblica Centroafricana - perché cessino immediatamente le violenze e i saccheggi". - Ilnella sua prima udienza generale ribadisce l'invito adper l'evangelizzazione. "- ha detto -, bisogna uscire, andare incontro agli altri per portare la luce e la gioia della fede". "Faccio appello - ha poi aggiunto Francesco parlando di quanto sta accadendo nella- perché cessino immediatamente le violenze e i saccheggi".

Ancora una volta il primo pensiero di papa Francesco è andato a Ratzinger. "Fratelli e sorelle, buongiorno. Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Raccolgo il testimone dalle mani del mio amato predecessore Benedetto XVI", ha detto davanti alle circa 15mila persone presenti in piazza San Pietro.



Al termine dell'udienza il Papa ha rivolto un accorato appello "perché cessino immediatamente le violenze e i saccheggi" nella Repubblica Centroafricana e "si trovi quanto prima una soluzione politica alla crisi" che affligge il Paese. Seguo con attenzione quanto sta accadendo in queste ore - ha affermato - e desidero assicurare la mia preghiera per tutti coloro che soffrono, in particolare per i parenti delle vittime, i feriti e le persone che hanno perso la propria casa e che sono state costrette a fuggire".



La stretta di mano con Laura Boldrini - Il Papa ha salutato la presidente della Camera, Laura Boldrini, accompagnata dalla figlia Anastasia. Al termine della parte pubblica dell'udienza generale papa Francesco ha scambiato alcune frasi con la Boldrini, alla quale ha stretto cordialmente la mano.



Il messaggio su Twitter - "Rimanere con Gesù esige uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e abitudinario". Questo il testo del messaggio diffuso da papa Francesco su Twitter subito dopo l'udienza generale. E in un cinguettio immediatamente successivo si legge: "Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, quella dell’amore e del dono di sé".