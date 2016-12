Oggi ancora nuvole, tempo variabile a Pasqua

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Oggi ancora molte nuvole su gran parte della Penisola, ma con meno piogge rispetto a ieri grazie al graduale allontanamento della perturbazione numero 9 di marzo. Sono però in arrivo correnti fredde che faranno scendere le temperature in molte zone d'Italia. Domani si prevede tempo variabile, con sole e nuvole e poche piogge soprattutto al Sud. E anche domani la colonnina di mercurio si manterrà, soprattutto al Nord, sotto la media del periodo.

Nella seconda parte della settimana, compreso il periodo di Pasqua, si alterneranno momenti di tempo bello a fasi nuvolose e piuttosto piovose, con temperature che in generale si riavvicineranno ai valori medi stagionali.



Oggi nuvole e qualche pioggia - Nella giornata di oggi avremo nuvole su tutta Italia. Al mattino sporadiche piogge al Nord, con locali piovaschi su Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Sardegna; neve oltre 600-800 metri su Alpi Occidentali e Appennino Umbro-Marchigiano, fino a fondo valle sulle Alpi Orientali. Nel pomeriggio sempre piogge sparse, in prevalenza deboli, intermittenti e di breve durata su Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna; deboli nevicate oltre 500 metri sulle Alpi Orientali, al di sopra dei 700 metri sui rilievi umbri e toscani.



Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centrosud: un po’ di freddo fuori stagione si prevede soprattutto nelle regioni settentrionali. La giornata sarà ventosa al Sud e nelle Isole per venti occidentali.



Temperature - Ecco quali sono le temperature per le ore centrali della giornata di oggi in alcune città italiane: Aosta 11 gradi, Brescia 6, Milano 6, Novara 5, Torino 5, Venezia 8, Firenze 11, Perugia 12, Roma 14, Bari 14, Napoli 14, Catania 18, Palermo 17, Cagliari 17.



Tendenza: variabile a Pasqua - La Pasqua 2013 sarà caratterizzata da un’alternanza di nubi e sole. Tempo nel segno della variabilità dunque, come d’altra parte è accaduto per gran parte di questo mese di marzo che, come vuole la tradizione, si è confermato "pazzerello". Esclusa però la possibilità di nevicate su città e pianure: non si prevede né neve né gelo. Il lungo fine settimana pasquale sarà sulla scia di una primavera che alterna momenti di tempo bello e con temperature gradevoli a periodi di maltempo accompagnato da improvvisi cali termici.



In particolare, il tempo sarà variabile per l’intera Settimana Santa con alternanza di passaggi nuvolosi e momenti di sole che interesseranno anche il Sud. Piogge e venti settentrionali in questo inizio di settimana porteranno un nuovo leggero calo termico con temperature che saranno in generale al di sotto delle medie stagionali al Centronord. Successivamente, prevarranno correnti occidentali nel complesso miti. Quindi, nel fine settimana di Pasqua non ci attendiamo particolari picchi di freddo: anzi, nelle possibili fasi di bel tempo, le temperature potranno risultare anche sopra le medie stagionali.



Tutti coloro che partiranno per le sospirate vacanze pasquali potranno così godersi le loro mete di destinazione: il consiglio è quello di mettere in valigia abiti di diversa pesantezza, per alleggerirsi nel momento in cui esce il sole, senza essere colti impreparati in caso di pioggia o freddo. Nei momenti di sole le temperature potrebbero infatti aggirarsi tra i 15 e i 20 gradi, mentre con nubi, pioggia e magari vento potremmo scendere a 8-10 gradi.