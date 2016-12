foto Ansa

- Erano specializzati in rapine "lampo": meno di trenta secondi e via con il bottino. In manette sono finite due persone di Rivoli (Torino) dopo che, per arrestarli, i carabinieri li hanno teso una trappola travestendosi da farmacisti. La tecnica, che vedeva i due rapinatori vestiti con tute da ginnastica e guanti di lattice per non lasciare impronte, sarebbe stata utilizzata in almeno in 5 colpi.