foto Ansa

21:23

- Slitta a domani la sentenza della Corte di Cassazione per l'omicidio di Meredith Kercher. Il dispositivo sarà letto martedì alle ore 10.00. Lo ha riferito in serata la prima sezione penale della Corte Suprema che ha letto i dispositivi di sentenza degli altri processi svolti in giornata, prima di annunciare di essersi riservata la decisione su Raffaele Sollecito e Amanda Knox, i due imputati del delitto.