Caso Bergamini,si aggrava la posizione della ex

- Ma nelle ultime settimane il cerchio si sta stringendo sempre di più. La famiglia Bergamini e l’avvocato Eugenio Gallerani sono stati ospiti a "Chi l’ha visto?" che aveva fatto notare le incongruenze del cronotachigrafo, la "scatola nera" del camion che avrebbe investito il suicida Denis (espressione ormai passata) quel maledetto- Il conducenteall’epoca dichiarò alla magistratura di essere partito da Rosarno, che dista circa 224 chilometri dal presunto luogo dell’incidente a Roseto Capo Spulico. Tra i dati inseriti figurano 177 chilometri percorsi, non figura la targa del veicolo e soprattutto nella trascrizione della data "18/11/89", le cifre indicanti il giorno e il mese appaiono scritte con diverse grafie.In particolare la grafia che riporta il mese di novembre è segnata con due linee verticali (11), mentre in quella che indica il giorno esatto, 18, il numero 1 è composto anche dalla piccola linea obliqua in cima. E come se non bastasse gli inquirenti hanno rilevato tracce di sangue su un lato del veicolo, quando invece il presunto impatto sarebbe stato frontale.- A questo punto si fa delicata più che mai la posizione di Isabella Internò, all’epoca ex fidanzata di Bergamini, sulla cui testimonianza oculare si è retta la tesi iniziale del suicidio.Dalla riapertura del caso, avvenuta nel giugno del 2011 , sta uscendo fuori ben altra verità. Sono troppi gli elementi che fanno pensare all’omicidio. Un omicidio che secondo l’autorevole giornalista d’inchiesta Gabriele Carchidi (fondamentale con la sua campagna stampa e più volte intervistato dai media nazionali) presumibilmente è stato compiuto da più di una persona, con l’assenso e forse la complicità della ‘ndrangheta. La palla è in mano al procuratore capo di Castrovillari Franco Giacomantonio.