Primavera addio, sull'Italia torna il gelo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Maxigrandinata in Cina, 12 morti

Neve record a Mosca

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 12:45 - Il nucleo più intenso della perturbazione numero 9 di marzo investe oggi le nostre regioni del Centrosud portando rovesci e temporali soprattutto su Marche, regioni tirreniche e Sicilia, con neve a bassa quota sull'Appennino emiliano. Dal punto di vista termico l'inizio della settimana sarà caratterizzato dall'arrivo sull'Italia di correnti più fredde che faranno calare le temperature anche al Centro e al Sud. - Il nucleo più intenso della perturbazione numero 9 di marzo investe oggi le nostre regioni del Centrosud portando rovesci e temporali soprattutto su Marche, regioni tirreniche e Sicilia, con neve a bassa quota sull'Appennino emiliano. Dal punto di vista termico l'inizio della settimana sarà caratterizzato dall'arrivo sull'Italia di correnti più fredde che faranno calare le temperature anche al Centro e al Sud.

Le previsioni per oggi - Oggi il maltempo concederà una tregua al Nord, con piogge che nel pomeriggio insisteranno solo in Emilia Romagna, dove la neve cadrà fino a quote collinari. Piogge al Centrosud e Isole, con rovesci e temporali anche forti su Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. In serata ancora forti piogge soprattutto nel basso versante tirrenico; torna qualche pioggia anche tra Piemonte e Lombardia. Giornata ventosa: forte Bora sull'alto Adriatico, Tramontana su Ligure e alto Tirreno, Maestrale in Sardegna, venti occidentali al Sud. Mari molto mossi o agitati. Temperature in rialzo su Alpi e Nordovest, in calo altrove, specie al Centro; valori ancora miti sulle zone ioniche.



La tendenza per la settimana - Il tempo sarà variabile per l'intera Settimana Santa con alternanza di passaggi nuvolosi e momenti soleggiati che, dopo una domenica di bel tempo, coinvolgeranno anche il Sud. Piogge e venti settentrionali tra oggi e domani porteranno un nuovo leggero calo termico con temperature che saranno in generale al di sotto delle medie stagionali. Successivamente, prevarranno correnti occidentali nel complesso miti. Quindi, nel fine settimana di Pasqua non ci attendiamo particolari picchi di freddo: anzi, nelle possibili fasi di bel tempo, le temperature potranno risultare anche sopra le medie.