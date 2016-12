Maltempo, a Trieste centinaia di Tir incolonnati

foto Ansa Correlati Schianto sotto la pioggia a Torino, 3 morti

19:31 - Sull'Italia continua l'allerta maltempo: la protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Precipitazioni di forte intensità su Sicilia, Calabria, Basilicata tirrenica e Marche. Forti raffiche di vento in Sardegna, dove sono stati abbattuti due tralicci dell'alta tensione. Al Nord disagi sulla circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea Venezia-Trieste e colonne di Tir fermi. Paura a Pesaro per una grossa frana.

Treni fermi sulla linea Venezia-Trieste e centinaia di Tir incolonnati - A causa del maltempo che sta interessando dalla notte scorsa il nord d'Italia si registrano disagi alla circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea Venezia-Trieste per la formazione di ghiaccio sulla linea. Dalla notte l'area di Trieste è interessata da forti raffiche di bora che hanno sfiorato i 130 chilometri orari, con formazione di ghiaccio anche sulle strade e conseguenti problemi alla circolazione. In mattinata è stato chiuso il raccordo autostradale A4 in direzione di Trieste a causa di un incidente, con un Tir finito di traverso sulla carreggiata. Centinaia di mezzi pesanti sono così rimasti incolonnati sul raccordo dalla barriera del Lisert verso Trieste e nell'area di Portorosega a Monfalcone. Agli autisti gli ausiliari della viabilità di Autovie Venete hanno distribuito kit di soccorso con coperte e bevande calde. Intanto, i mezzi leggeri in transito sull'autostrada sono stati fatti uscire a Monfalcone.



Frana collina a Pesaro - Paura a Pesaro, dove una grossa frana si è staccata da una collina, trascinando alberi e terriccio fino alla strada sottostante, la Statale Adriatica, chiusa al traffico per alcuni chilometri. Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni alle auto. A causare lo smottamento la pioggia che, a intermittenza, continua da settimane.



Disagi in Liguria per il forte vento - Notte di tramontana dalle raffiche fortissime quella appena trascorsa in Liguria dove il vento, in particolare nella provincia di Savona, ha provocato danni soprattutto alle serre. Vigili del fuoco impegnati un po' ovunque per cornicioni pericolanti, alberi abbattuti, antenne e pali della luce divelti. Ad Albenga, in frazione Campochiesa, il vento ha scoperchiato due serre agricole. Rinforzati gli ormeggi nei porticcioli turistici. Mare e vento hanno impedito ai pescherecci di lasciare le banchine per la battuta di pesca.