Caso Ragusa, ritrovato l'orologio di Roberta

foto Dal Web Correlati Caso Ragusa, svolta vicina 11:22 - Potrebbe esserci una svolta nel giallo di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel nulla dalla sua casa di Gello, nel Pisano, oltre 14 mesi fa. Un passante avrebbe infatti ritrovato l'orologio della donna in un campo vicino all'abitazione dei Ragusa, proprio il luogo dove un testimone ha raccontato di aver visto, intorno alle 1.30 della notte della scomparsa di Roberta, il marito, Antonio Logli, litigare furiosamente con una donna. - Potrebbe esserci una, la donna, nel Pisano, oltre 14 mesi fa.in un campo vicino all'abitazione dei Ragusa, proprio il luogo dove un testimone ha raccontato di aver visto, intorno alle 1.30 della notte della scomparsa di Roberta, il marito, Antonio Logli, litigare furiosamente con una donna.

Come racconta "La Nazione", il rinvenimento dell'orologio rappresenta un elemento fondamentale per fugare qualsiasi dubbio su chi fosse la donna vista litigare con Logli. L'uomo, secondo il testimone che afferma di averlo visto quella notte, avrebbe costretto la donna a salire su un'auto e si sarebbe allontanato a gran velocità.



Un secondo reperto, alcuni lembi del pigiama di Roberta, sarebbero stati trovati in una delle tante battute di ricerca svolte da gruppi di volontari, in un'area del Monte Serra a circa 200 metri da una strada sterrata.