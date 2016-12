Meteo, oggi piogge al Nord e sole al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni del tempo 10:42 - La perturbazione numero 9 di marzo porterà oggi piogge diffuse al Nord e nevicate oltre 800-1000 metri su Alpi ed Appennino settentrionale. Bello al Sud e con temperature in ulteriore aumento per effetto di intensi venti di Scirocco. Poi domani, quando il nucleo della perturbazione raggiungerà anche la nostra Penisola, pioverà su quasi tutto il Paese, con piogge che potranno essere intense sul medio Adriatico e sul versante tirrenico. - La perturbazione numero 9 di marzo porterà oggi piogge diffuse al Nord e nevicate oltre 800-1000 metri su Alpi ed Appennino settentrionale. Bello al Sud e con temperature in ulteriore aumento per effetto di intensi venti di Scirocco. Poi domani, quando il nucleo della perturbazione raggiungerà anche la nostra Penisola, pioverà su quasi tutto il Paese, con piogge che potranno essere intense sul medio Adriatico e sul versante tirrenico.

Le previsioni per oggi - Oggi tempo in prevalenza bello su Lazio, Molise e regioni meridionali. Molte nuvole invece sul resto d'Italia, con piogge che fra mattina e pomeriggio bagneranno tutto il Nord, alta Toscana e Sardegna, mentre sulle Alpi cadrà la neve oltre 800-1000 metri (ma sulle Alpi Friulane la neve si spingerà anche più in basso). Nel corso della notte piogge in lenta estensione a tutte le regioni tirreniche.



Temperature massime in deciso calo al Nord, quasi invariate nelle regioni centrali (qui caleranno lunedì) e Sardegna, in crescita invece al Sud: punte fino a 25-26 gradi sulla Sicilia tirrenica. Ventoso per venti di Scirocco al Centrosud, forti soprattutto su Tirreno sud-orientale, Ionio e Basso Adriatico; intensi venti di Bora invece sull’Alto Adriatico e di Tramontana in Liguria.



Venti forti in tutta Italia - Domenica ventosa in tutta Italia, in particolare forti venti di Bora sull’alto Adriatico, con raffiche fino a 70-90 Km/h, di Tramontana in Liguria, con raffiche fino a 70 Km/h, intensi venti di Scirocco nel resto del Paese, con raffiche fino a 60-80 Km/h. Lo Scirocco ha già cominciato a soffiare in Sicilia, dove ci attendiamo temperature vicine ai 25 gradi.



Tendenza per la Settimana Santa e il weekend di Pasqua - Il tempo sarà variabile per l'intera Settimana Santa con alternanza di passaggi nuvolosi e momenti soleggiati che, dopo questa domenica di bel tempo, coinvolgeranno anche il Sud. Piogge e venti settentrionali tra lunedì e martedì porteranno un nuovo leggero calo termico con temperature che saranno in generale al di sotto delle medie stagionali. Successivamente, prevarranno correnti occidentali nel complesso miti. Quindi, nel fine settimana di Pasqua non ci attendiamo particolari picchi di freddo: anzi, nelle possibili fasi di bel tempo, le temperature potranno risultare anche sopra le medie.