15:17

- E' partita da Susa l'annunciata marcia No Tav alla quale partecipano migliaia di persone. Il corteo incontra sulla strada centinaia di persone in senso inverso, che si accodano lungo il cammino. Il corteo camminerà per otto chilometri, fino a Bussoleno. "Il comune di Napoli ha inviato il gonfalone per ribadire il sostegno dell'amministrazione alla Val di Susa", scrive su Facebook il sindaco Luigi De Magistris.