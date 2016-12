Papa Francesco a Ratzinger: "Siamo fratelli"

foto Ansa Correlati L'incontro tra Papa Francesco e Benedetto XVI

14:25 - "Siamo fratelli": con queste parole Papa Francesco si è rivolto a Benedetto XVI durante l'incontro a Castelgandolfo. Lo ha raccontato padre Federico Lombardi, spiegando che, al momento dell'arrivo di Bergoglio, i due si sono scambiati un "abbraccio bellissimo". Infine hanno pregato insieme: Benedetto XVI voleva che il Papa si sedesse sull'inginocchiatoio d'onore, ma il Papa ha voluto che si sedessero insieme sullo stesso banco.

Il colloquio privato tra il Papa e il Papa emerito è durato "tra i 40 e i 45 minuti" ha spiegato padre Federico Lombardi, sottolineando che si è trattato del primo incontro di persona, ma che il Papa "ha già rivolto molte volte il suo pensiero al Papa emerito".



Lombardi ha quindi definito l'incontro, "un momento di altissima, profondissima comunione". Il colloquio, ha detto, ha dato modo a Benedetto XVI di "rinnovare il suo atto di riverenza e obbedienza al suo successore" e a questi di rinnovargli la "gratitudine sua e di tutta la Chiesa per il ministero svolto da Papa Benedetto nel suo pontificato". Ha anche ricordato che l'emerito ha già fatto atto di obbedienza al nuovo Papa.



Papa emerito vestito di bianco - Il papa emerito nell'incontro con il Papa, vestiva con la talare bianca. "il Papa emerito - ha detto padre Federico Lombardi - porta una semplice talare bianca, senza fascia e senza mantelletta: sono i due particolari che lo distinguono invece dall'abbigliamento di Papa Francesco, che ha anche una mantelletta e la fascia".



Da Papa Francesco a Ratzinger in dono un'icona della "Madonna dell'umiltà" - Papa Francesco ha portato in dono al Papa emerito un'icona della "Madonna dell'umiltà". "Dopo la preghiera che hanno fatto nella cappellina - ha detto padre Lombardi - sono passati nello studio ed è stato il momento del dono: papa Francesco ha portato all'emerito un'icona della Madonna, che si chiama dell'umiltà. Francesco ha detto di aver pensato a lei per tutti gli esempi di umiltà che ci ha dato nel corso del suo pontificato".