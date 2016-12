Fiumicino, soccorsi in ritardo: "Non trovavano l'Atr72 uscito di pista"

- Un rapporto shock dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sull'incidente aereo di Fiumicino dello scorso 2 febbraio conferma le voci dei passeggeri circa un clamoroso ritardo dei soccorsi. Nelle carte si legge come ai Vigili del fuoco siano serviti oltre 10 minuti per localizzare l'Atr 72 della compagnia romena Carpatair finito fuori pista nonostante l'incidente fosse avvenuto proprio davanti alla caserma.

La normativa ENAC in materia di soccorso e lotta antincendio, si sottolinea nel rapporto, prevede un tempo di risposta di due minuti e comunque non superiore a tre in ogni parte della pista di volo in condizioni di ottimali di visibilità e delle superfici da percorrere. Nella ricostruzione della dinamica dell'incidente si mette in evidenza come, tra il momento dell'attivazione del segnale di allarme da parte della torre di controllo, e l'arrivo sul luogo dell'incidente dei Vigili del fuoco, siano passati invece dieci minuti.

"Le evidenze raccolte fanno pertanto emergere una criticità di rilievo nelle operazioni di ricerca e soccorso" si legge nella relazione dell'ANSV, che pone l'Aeroporto al di fuori delle normative minime in materia di sicurezza. All'origine del ritardo una comunicazione imprecisa della torre di controllo che non ha fatto riferimento alla "mappa a griglia". Il risultato è che i mezzi dei Vigili del fuoco sono usciti senza avere cognizione della posizione del velivolo.

Anche se l'Atr 72 si trovava proprio di fornte alla loro caserma, a 400 metri di distanza, sono stati necessari dieci minuti per individuarlo. Fortunatamente, dopo tre rimbalzi sulla pista e il ceimento del carrello, l'aereo aveva finito la sua corsa senza che si sviluppasse alcun incendio a bordo. Al momento dell'arrivo dei soccorsi tutti i passeggeri avevano già abbandonato il velivolo.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha dunque emesso due raccomandazioni, rivolte all'Enac e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in cui si sottolinea anche come già nell'incidente avvenuto a Palermo il 24 settembre 2010 ci furono forti ritardi nell'individuazione dell'A319 finito fuori pista.