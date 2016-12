Storico incontro tra i due Papi

foto Ansa Correlati Tutto sul nuovo Papa 10:40 - Benedetto XVI, accoglierà Papa Francesco all'eliporto di Castelgandolfo, dove Bergoglio atterrerà intorno alle 12.10, per lo storico incontro tra il Papa emerito e il suo successore. Il Pontefice, secondo il programma pubblicato dalla sala stampa vaticana, alle 11.45 lascerà in auto la Casa Santa Marta e alle 11.50 partirà in elicottero dall'eliporto vaticano. - Benedetto XVI, accoglierà Papa Francesco all'eliporto di Castelgandolfo, dove Bergoglio atterrerà intorno alle 12.10, per lo storico incontro tra il Papa emerito e il suo successore. Il Pontefice, secondo il programma pubblicato dalla sala stampa vaticana, alle 11.45 lascerà in auto la Casa Santa Marta e alle 11.50 partirà in elicottero dall'eliporto vaticano.

Oltre al Papa emerito, accoglieranno Francesco all'arrivo nelle ville pontificie il vescovo di Albano, Marcello Semeraro, e il direttore delle Ville, Saverio Petrillo. Papa Francesco e Benedetto XVI si recheranno quindi insieme nel Palazzo apostolico, dove avranno un incontro privato nella biblioteca. Poi pranzeranno insieme. Il Papa farà ritorno in Vaticano nel pomeriggio, in un'ora non precisata.