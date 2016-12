Meteo, pioggia al Nord e sole al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:07 - Italia ancora una volta divisa in due dal meteo in questo primo weekend di primavera. Al Nord l'arrivo della perturbazione numero 9 porta piogge, neve e calo termico. Al Sud, invece, continua a splendere il sole e i venti di Scirocco garantiscono un clima mite. Giornate piuttosto nuvolose e piovose anche all'inizio della prossima settimana quando il maltempo raggiungerà anche le regioni centro-meridionali. - Italia ancora una volta divisa in due dal meteo in questo primo weekend di primavera. Al Nord l'arrivo della perturbazione numero 9 porta piogge, neve e calo termico. Al Sud, invece, continua a splendere il sole e i venti di Scirocco garantiscono un clima mite. Giornate piuttosto nuvolose e piovose anche all'inizio della prossima settimana quando il maltempo raggiungerà anche le regioni centro-meridionali.

Sabato nubi in aumento al Nord e Toscana con le prime piogge in arrivo dal pomeriggio nelle regioni di Nordovest e sull'alta Toscana; entro sera i fenomeni avranno raggiunto anche l'Emilia Romagna e le Venezie. Bel tempo nel resto d'Italia con tanto sole e poche nuvole innocue in Umbria, Marche e Sardegna. La giornata inizierà con un po' di freddo specie al Centronord, dove in qualche caso le minime all'alba si avvicineranno ancora una volta allo zero. Temperature pomeridiane in calo al Nord in aumento invece al Centrosud. Venti di Scirocco in moderato rinforzo sull'alto Adriatico e sui mari di ponente.



Domenica piogge in gran parte del Nord Italia, in Toscana, Sardegna e in forma isolata in Umbria, marche e Lazio con piogge anche moderate in Liguria, Piemonte, Lombardia e Sardegna; neve sulle Alpi oltre 800-1200 (anche a quote più basse però sul settore alpino più orientale). Le nuvole raggiungeranno il resto del Centro Italia ma con basso rischio di piogge. Bello e soleggiato al Sud a parte un po' di nuvole sul settore ionico per effetto di un intenso Scirocco che contribuirà a far aumentare ulteriormente le temperature con punte di 25-26 gradi in Sicilia e Calabria. Ventoso anche nel resto dell'Italia: da segnalare in particolare una forte Tramontana in Liguria e una forte Bora scura sull'Alto Adriatico. Nella giornata di domenica avremo quindi un divario termico anche di 20 gradi tra Nord e Sud. Domenica ventosa in tutta Italia, in particolare forti venti di Bora sull'alto Adriatico, con raffiche fino a 70-90 Km/h, di Tramontana in Liguria, con raffiche fino a 70 Km/h, intensi venti di Scirocco nel resto del Paese, con raffiche fino a 60-80 Km/h.



Tempo fresco per la Stramilano - La partenza della corsa è prevista alle ore 9.30 da Piazza del Duomo, l'arrivo entro le 13.30 all'Arena Civica. Domenica la città di Milano, così come tutta la Lombardia, sarà interessata dal passaggio di una perturbazione. La mattinata sarà caratterizzata da cielo grigio e tempo piovoso, e per questo motivo non ci si aspetta una grossa escursione termica nel corso della giornata, che vedrà un clima piuttosto fresco. Alla partenza della gara la temperatura oscillerà attorno ai 7 gradi, in seguito il termometro potrà raggiungere al massimo 8-9 gradi. Pioverà probabilmente in modo continuo e con intensità moderata. Per tutta la durata della gara si prevedono venti orientali con intensità di circa 20-25 km/h.



Tendenza per Pasqua - Il tempo sarà variabile per l'intera settimana Santa con alternanza di passaggi nuvolosi e momenti soleggiati; anche al Sud, dopo un weekend primaverile con sole e caldo, torneranno nuvole, piogge e venti settentrionali che porteranno un nuovo leggero calo termico. Le temperature infatti saranno piuttosto basse, in generale al di sotto delle medie stagionali con valori tipici più di fine inverno che di inizio primavera. I passaggi dei sistemi nuvolosi e delle perturbazioni saranno rapidi, ma continui.