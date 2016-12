Trasporti, venerdì nero per sciopero di 24 ore

foto LaPresse 13:23 - Venerdì nero per il trasporto pubblico il 22 marzo a causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle categorie di settore: autobus, tram e metro fermi in tutta Italia. Lo sciopero, con rispetto delle fasce di garanzia, è stato proclamato da Cgil, Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti, Faisa Cisal e Fast a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da cinque anni. il 22 marzo a causa delloindetto dalle categorie di settore: autobus, tram e metro fermi in tutta Italia. Lo sciopero, con, è stato proclamato da Cgil, Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti, Faisa Cisal e Fast a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da cinque anni.

"La decisione - spiegano i sindacati e le associazioni di categoria - è dovuta alla persistente incertezza sul quadro complessivo delle risorse finanziarie destinate al trasporto locale ed al mancato avanzamento del negoziato per il rinnovo contrattuale".



I numeri dello stop - L'adesione allo sciopero, secondo i sindacati, "è molto alta". I rappresentanti stimano una media del 75% con punte del 98%. A Roma sono ferme la linee A, B e B1 della metropolitana, i collegamenti ferroviari concessi Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Viterbo ed il 60% dei bus. A Milano sono chiuse le tre linee della metropolitana, come confermato anche da Atm; a Torino sono fermi l'80% dei bus; a Venezia circa il 60% dei vaporetti e a Mestre il 85% dei bus. A Genova lo stop riguarda il 98% dei bus; a Firenze il 50% in città e l'80% di quelli extraurbani; a Bologna risulta uno stop dell'85% dei mezzi pubblici. A Napoli, la circumvesuviana, le metropolitane e le funicolari sono ferme, così come l'80% del servizio urbano di superficie. Fermi infine oltre al 90% dei bus a Bari ed il 70% dei mezzi pubblici a Palermo.



Ecco gli orari degli scioperi città per città:



A Roma aderiscono allo sciopero Atac, Roma Tpl Scarl, Trambus Open S.p.a., Asm Rieti, Argo Civitavecchia. Mezzi fermi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 alla fine del servizio.



A Milano mezzi fermi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio. Il Comune ha annunciato la sospensione dell'area C. Possibili disagi anche per chi viaggia con le Ferrovie Nord: il servizio potrà subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Garantiti i servizi minimi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.



A Torino l'azienda del trasporto locale GTT sciopera dalle 9 alle 12 e dalle 15 alla fine del turno di lavoro. Ferme anche le autolinee extraurbane dalle 8 alle 14.30 e dalle 17.30 a mezzanotte.



A Venezia mezzi fermi dalle 9 alle 16.30 e dalle 19.30 alla fine del turno. A rischio anche i vaporetti, garantiti i collegamenti con le isole.



A Bologna mezzi a rischio dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 alla fine del servizio.



A Napoli mezzi fermi dalle 8 alle 17 e dalle 19.30 alla fine del turno.



A Palermo mezzi pubblici a rischio dalle 8.30 alle 17.30.