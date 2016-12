Prove di primavera in tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Il meteo in grafica

Oggi giornata tipicamente primaverile in gran parte del Paese, con cielo limpido e temperature in aumento. L'ottava perturbazione di questo mese sta scivolando rapidamente verso i Balcani e la Grecia, sotto la spinta di forti venti nord-occidentali che stanno riportando il bel tempo a partire dal Nord. Ma al Nord tornano le nuvole già da sabato.

I venti di oggi avranno il duplice effetto di far impennare notevolmente le temperature al Nord, grazie anche all'effetto di Foehn nelle pianure del Nordovest, e contemporaneamente far calare le temperature su medio Adriatico e Sud. Passata questa fase, l'alta pressione tenderà ad occupare le nostre regioni garantendo un breve periodo di stabilità che al Nord si interromperà già sabato a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica (la numero 9) porterà della nuvolosità nel fine settimana anche in parte del Centro, mentre il Sud potrà godere di sole e clima gradevole per tutto il weekend.



Oggi cielo sereno e limpido al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, ma con più nuvole al mattino sull'alto Adriatico. Nelle altre regioni nubi più insistenti con piogge sparse in Puglia, Basilicata e Calabria, in mattinata anche sul medio Adriatico, ma con tendenza al miglioramento fra tardo pomeriggio e sera.



Sarà una giornata ventosa quasi ovunque per venti di Maestrale che potranno raggiungere anche i 60-80 km/h al Centrosud. Venti di Foehn al Nordovest dove le temperature massime subiranno una repentina crescita fino a punte di 18 gradi. Termometri in calo invece in buona parte del Centrosud dove le massime si fermeranno a valori sotto la media in molte zone.



Venerdì alta pressione in rinforzo e bel tempo ovunque. Qualche nuvola in più tra Toscana e Liguria. Temperature minime in calo, massime in aumento, soprattutto al Nordovest. Clima in generale mite. Sabato tempo stabile, ma nel pomeriggio tendenza al peggioramento a Nordovest per i primi effetti della perturbazione numero 9 Domenica nuove piogge, soprattutto al Nord.



La tendenza per Pasqua - La Settimana Santa si aprirà con tempo estremamente variabile, la situazione dovrebbe stabilizzarsi proprio nei giorni di Pasqua, ma potrebbe esserci un calo delle temperature.