23:45

- Francisco Jalics, il gesuita che nel 1976 insieme a un confratello venne sequestrato e torturato dai militari argentini, chiarisce e discolpa l'allora cardinale Bergoglio da una complicità con il regime: "Questi sono i fatti: Orlando Yorio e io non siamo stati denunciati da Bergoglio", afferma. Il sequestro, prosegue Jalics, non è avvenuto "per iniziativa di padre Bergoglio", anche se inizialmente lo avevano creduto.