Papa Francesco al suo edicolante in Argentina: "Non portarmi più il giornale, grazie di tutto"

”Hola Daniel Sono il cardinale Jorge” così si è presentato all’edicolante Papa Francesco al telefono martedì “Grazie per il tuo servizio in tutti questi anni, ma non consegnarmi più il giornale”. Daniel, incredulo, ha risposto: “Dai Mariano, non fare il cretino”. Il Papa, però ha insistito: “Sul serio, sono Jorge Bergoglio e ti sto chiamando da Roma".

A quel punto, il giornalaio si è commosso. “Gli ho detto che mi mancherà” ha detto all’Ansa “e gli ho chiesto se lo vedremo presto da queste parti, mi ha risposto che sarà complicato, ma ha aggiunto che sarà sempre con noi” ha concluso.