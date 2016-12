foto Ansa

08:53

- Papa Francesco è entrato in piazza San Pietro a bordo della jeep, accolto da un boato di gioia della folla. Alla messa di inaugurazione del pontificato non sono presenti le sue sorelle; ci sono invece alcuni amici. Il Pontefice ha anche telefonato in Argentina, parlando con i fedeli riuniti a Plaza de mayo: "Camminiamo uniti, prendiamoci cura gli uni degli altri e continuate a pregare per me", ha detto.