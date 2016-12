Folla in San Pietro per la messa inaugurale del pontificato di Papa Francesco, che è entrato in piazza a bordo della jeep accolto dal boato di gioia dei fedeli. Durante l'omelia il pontefice ha ricordato il suo predecessore Ratzinger e si è rivolto ai grandi della Terra: "Per favore, custodite il creato e l'uomo". In precedenza il cardinale Angelo Sodano ha consegnato a Francesco l'anello del pescatore.

15:54 L'Anello del Pescatore arrivato da Trieste

L'Anello del Pescatore ricevuto oggi da Papa Francesco nella messa di insediamento è stato portato a Roma da Trieste. Opera dell'artista Enrico Manfrini, molto vicino a Paolo VI, assieme a Rudelli, Lorenzetti e Scorzelli. L'anello fu voluto da Paolo VI ma mai usato. Fu conservato dal segretario di Papa Montini, monsignor Pasquale Macchi, poi da Ettore Malnati, oggi stretto collaboratore del vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi.

15:00 San Pietro, 85 persone soccorse per malore

Sono state 85 le persone soccorse per malori in zona San Pietro, durante la messa dell'inaugurazione del pontificato di Francesco I. In particolare, 80 persone sono state soccorse in codice verde e cinque valutate con codice giallo, due delle quali sono finite in ospedale.

13:25 Finiti i saluti, il Papa si passa un dito sulla fronte

Si è passato un dito sulla fronte come dicesse "finalmente" o "ce l'abbiamo fatta". Dopo un'ora e mezzo è terminato il saluto delle delegazioni a Papa Francesco ma il Pontefice non ha mai ceduto alla stanchezza. Solo alla fine ha fatto quel gesto scherzoso. Durante i saluti ha solo chiesto un paio di bicchieri d'acqua e non si è mai seduto. Alla fine si è avvicinato alla transenna dove c'erano alcuni religiosi e i custodi della basilica e li ha salutati.

12:14 Papa saluta presidente dello Zimbabwe Mugabe

Tra le delegazioni straniere il Papa ha salutato anche il presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, accompagnato dalla moglie. Mugabe è sottoposto alle sanzioni di Bruxelles che gli impediscono di viaggiare se non per "obblighi religiosi".

11:49 Papa saluta Napolitano

Papa Francesco ha salutato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con la consorte. Lo scambio di saluti è durato diversi minuti.

11:48 Papa stringe la mano al premier Monti

Papa Francesco ha salutato e stretto la mano al presidente del consiglio Mario Monti, accompagnato dalla moglie Elsa, scambiando con lui alcune parole di saluto.

11:22 Viva il Papa

Subito dopo la benedizione impartita in piazza San Pietro da papa Francesco, dalla piazza si è levato il grido 'Viva il Papa' e subito dopo sono seguiti molti applausi

11:16 Ratzinger segue messa da Castelgandolfo

Benedetto XVI sta seguendo in televisione la messa di inizio del pontificato di papa Francesco. Ratzinger si trova nel palazzo di Castel Gandolfo, dove risiede dalla sera del 28 febbraio.

11:07 Almeno 200mila fedeli in piazza

I fedeli che stanno partecipando in piazza San Pietro alla Messa di inizio pontificato di Papa Francesco ''sono tra 150 e 200 mila''. Lo riferisce padre Ciro Benedettini della sala stampa vaticana.

10:43 Papa: "Servire chi ha fame e sete"

Nell'esercitare il suo servizio il Papa guarda a quello ''umile, concreto'' di san Giuseppe e come lui apre le braccia alla ''umanità intera'', ricordando che il giudizio finale sara' ''sulla carità: chi ha fame, sete, è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo chi serve con amore - ha detto - sa custodire''

10:39 Papa: "Non abbiate paura della bontà e della tenerezza"

"Non dobbiamo avere paura della bontà, neanche della tenerezza". Lo ha detto papa Francesco nell'omelia della messa di inaugurazione del pontificato. ''Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza'', ha aggiunto il Pontefice. La tenerezza, ha detto Bergoglio, ''non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore''. ''Non dobbiamo avere timore della bontà - ha poi ripetuto -, della tenerezza''.

10:32 Papa: "Vero potere è il servizio"

"Il ministero del vescovo di Roma - ha detto il Papa - comporta anche un potere, ma il vero potere è il servizio e anche il Papa per esercitare il potere deve guardare al servizio umile" di Giuseppe, guardare con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli".

10:26 Papa ai grandi della Terra: "Custodite il creato e l'uomo"

Il Papa chiede "per favore" a chi ha "ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale" e a tutti gli uomini di buona volontà di essere "custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, dell'altro e dell'ambiente".

10:15 Papa Francesco: "Vicini a Ratzinger"

"Gli siamo vicini con la preghiera, piena di affetto e di riconoscenza". Così il Papa, nella messa di inaugurazione del pontificato, ha ricordato Benedetto XVI, definendo una "coincidenza molto ricca di significato" il fatto che oggi sia l'onomastico del "venerato predecessore".

10:00 Fedele: "Mai visto un Papa che scende dalla papamobile"

"Non si era mai visto un Papa scendere dalla papamobile. E' proprio incredibile papa Francesco". Ad osservarlo è Antonio, arzillo fedele di 80 anni. "Sono romano - aggiunge - ne ho visti tanti di papi - ma questo ha una marcia in più. Si vede che gli piace la gente, si vede che è attento alla sofferenza degli ultimi. E' una speranza per il futuro. Ci voleva proprio un papa così".

Ultimo aggiornamento 15:54