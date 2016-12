foto Ansa

- La Corte d'assise d'appello di Palermo ha confermato i cinque ergastoli per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Le condanne erano state inflitte in primo grado per il sequestro del figlio del pentito di mafia, Santino. Il ragazzino fu strangolato e sciolto nell'acido all'età di 14 anni l'11 gennaio 1996, dopo 779 giorni di prigionia.