Yara, svolta nelle telefonate di Fikri a fidanzata

Il 3 dicembre 2010, una settimana dopo la scomparsa della bambina, Fikri telefonò a Fahita che a un certo punto della conversazione chiese: "Ma il posto dove l'hanno uccisa è vicino al posto dove lavoravi o un po' più lontano?". La risposta del muratore è quella che potrebbe inchiodarlo: "E' vicino. E' vicino al cancello". A quella data però, nessuno poteva saper che Yara era stata uccisa se non l'assassino o i suoi complici. Il corpo venne trovato soltanto il 26 febbraio 2011.

Nella serata della stessa giornata, Fikri pianse al telefono con la ragazza e ammettendo di non versare una lacrima da due anni. Fahita reagì piangendo a sua volta: "Oggi le tue parole non mi sono piaciute proprio, soprattutto quando mi hai chiesto di perdonarti. Mi sono detta: perché devo perdonarti... Non c'è motivo per il quale ti devo perdonare". La fidanzata però, non raccontò questa conversazione ai carabinieri che la interrogarono.

La tesi del gip Ezia Maccora è ora che il giovane abbia assistito all'omicidio e coperto l'assassino. Quando venne bloccato sul traghetto diretto in Marocco, il suo datore di lavoro Roberto Besozzo (anche lui intercettato dagli investigatori), scrisse a un'amica via sms: "Brutte notizie. Hanno fermato il mio operaio". E l'amica non rispose, né chiese spiegazioni, proprio come se conoscesse già la vicenda. Oltre Fikri quindi, a nascondere l'uccisore di Yara, ci sarebbero pure Besozzo e il custode del cantiere di Mapello, Federico Anni. Per loro sono in programma a breve nuovi interrogatori.