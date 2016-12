Da Nord a Sud, l'Italia batte ancora i denti

foto Meteo.it Correlati Neve e pioggia sull'Italia, un morto

La situazione in Europa 10:30 - Oggi l'equinozio di primavera dovrebbe segnare l'arrivo della bella stagione, ma in realtà porta con sé maltempo. La perturbazione numero 8 di marzo è infatti giunta sul nostro Paese con nuvole e piogge diffuse. Tempo in peggioramento quindi a partire da Nordovest, Toscana e Sardegna con neve sui rilievi oltre 800 metri di quota. Dal pomeriggio piogge in estensione anche al Nordest, gran parte del Centro e Campania.

In serata comincerà a migliorare al Nordovest e in Sardegna, mentre il maltempo si spingerà anche verso i settori nord di Calabria, Puglia e Sicilia. Temperature massime nuovamente in calo al Nord e leggermente anche al Centro, con valori quasi ovunque inferiori alla norma; al Sud clima ancora mite con punte intorno ai 20 gradi.



Domani la perturbazione scivolerà verso i Balcani e il tempo migliorerà rapidamente a partire dal Centronord. Al Sud sarà ancora instabile. La giornata sarà particolarmente ventosa un po’ in tutta Italia. Avremo Foehn al Nord e Maestrale al Sud, con raffiche fino a 60 km/h. I venti provocheranno anche un lieve calo delle temperature, soprattutto nelle regioni meridionali. Venerdì alta pressione in rinforzo e bel tempo ovunque, ma in attesa del probabile arrivo di un’altra perturbazione, la numero 9, nella seconda parte di sabato al Nord e sulle regioni tirreniche. Domenica piogge soprattutto al Centronord.



La settimana di Pasqua - L’inizio della Settimana Santa sarà caratterizzato da tempo estremamente variabile, che tenderà a migliorare a partire da giovedì e a stabilizzarsi proprio nei giorni di Pasqua.



Temperature - Le temperature sono in lieve calo al Nord e al di sotto la media. Al Sud valori ancora miti. Oggi previsti 10 gradi a Milano, 11 gradi a Torino, 14 gradi a Trieste, 15 gradi a Roma, 16 gradi a Napoli, 18 gradi a Catania