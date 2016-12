Campobasso, bimba ricoverata per le coliche muore in ospedale: si indaga per omicidio

La piccola, meno di tre mesi di vita, era arrivata al pronto soccorso al mattino per coliche, ma non appariva in gravi condizioni. I genitori avevano deciso di portarla in ospedale preoccupati per il perdurare del mal di pancia. A poche ore dal ricovero, il decesso. Si cerca ora di capire le cause della tragedia. I carabinieri hanno già raccolto testimonianze sia tra i famigliari della bambina sia tra i sanitari del Cardarelli; l'avvocato dei genitori, Giuseppe Fazio, ha chiesto intanto che sia effettuata l'autopsia.

La Procura, con il sostituto Rossana Venditti, ha nominato un consulente. Per ora il fascicolo, che ha come ipotesi di reato l'omicidio colposo, è contro ignoti. L'avvocato Fazio ha già ricostruito minuziosamente l'accaduto. Tra lunedì e marted scorsi la piccola comincia ad avere delle coliche. Dopo aver somministrato alla bimba alcuni medicinali indicati dal pediatra, ma senza alcun effetto, i genitori venerdì decidono di andare in ospedale. Il ricovero avviene prima in Pediatria poi in Neonatologia, vengono effettuate analisi al termine delle quali i medici decidono per ulteriori accertamenti. Poi, nel pomeriggio, il decesso.