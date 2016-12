Francesco: "Piazza è grande come il mondo"

foto Ansa Correlati Le foto

"Questa piazza ha le dimensioni del mondo". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus, parlando ai fedeli di Piazza San Pietro. "Abbiamo bisogno di capire bene la misericordia di Dio", ha poi affermato. "Dio è un Padre misericordioso che ha tanta pazienza e mai si stanca di perdonarci", ha ribadito. Il Pontefice, che è stato accolto da un boato, ha poi dichiarato: "Impariamo a essere misericordiosi con tutti come Dio".

"Un po' di misericordia cambia il mondo, rende il mondo meno freddo e più giusto", ha continuato. "Ho scelto il nome del patrono d'Italia - ha poi spiegato -, Francesco d'Assisi, e ciò rafforza il mio legame spirituale con questa terra dove sapete ci sono le origini della mia famiglia. Le parole del Papa sulla misericordia erano suscitate dal commento al brano evangelica su Gesù e l'adultera. "Buona domenica e buon pranzo!", ha poi concluso rivolgendosi ai 150mila fedeli in piazza San Pietro.



Su Twitter: "Continuate a pregare per me"- ''Cari amici vi ringrazio di cuore e vi chiedo di continuare a pregare per me. Papa Francesco''. E' il primo messaggio lanciato dal nuovo Papa su Twitter, riavviando oggi l'account @Pontifex.