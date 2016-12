foto Ansa

10:46

- "Per me, lo dico umilmente, il messaggio più forte del Signore è la misericordia". Lo ha detto papa Francesco in uno dei passaggi dell'omelia, durante la messa nella chiesa di Sant'Anna, in Vaticano. "Il messaggio proprio della Chiesa è quello della misericordia", ha affermato il Pontefice. Commentando i passi del Vangelo, Bergoglio ha sottolineato: "Il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo nel chiedergli perdono".